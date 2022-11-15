Червоний Хрест відвідає звільнений Херсон: оцінять гуманітарні потреби жителів

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"Гуманітарні потреби в Херсоні вже зараз є очевидними, і сьогодні наша команда вже прямує до міста для оцінки обсягу необхідної допомоги, особливо невідкладних медичних потреб. Нам вже відомо про високий рівень засміченості боєприпасами навколо міста, як і на решті території країни, а також про надзвичайні страждання та руйнацію, що спричиняють такі приховані загрози", – ідеться у повідомленні.

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У МКЧХ повідомили, що нерозірвані боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти, можуть перешкоджати доступу до місць надання життєво необхідних послуг, зокрема лікарень. Також вони підвищують ризики під час ремонту об’єктів водо- та електропостачання та уповільнюють його проведення.

Нагадаємо

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був президент України Володимир Зеленський.

Жителів Херсонської області закликали поки не повертатися до своїх домівок, адже територія замінована і є ризики обстрілів.