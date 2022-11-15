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Червоний Хрест відвідає звільнений Херсон: оцінять гуманітарні потреби жителів

Червоний Хрест відвідає звільнений Херсон: оцінять гуманітарні потреби жителів

Київ • УНН

 • 410946 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста приїде до звільненого від російських окупантів Херсона, щоб оцінити, якої допомоги потребують жителі. Як повідомила пресслужба МКЧХ в Україні, в місті високий рівень засміченості боєприпасами, це може ускладнити їхню роботу, передає УНН.

Цитата

"Гуманітарні потреби в Херсоні вже зараз є очевидними, і сьогодні наша команда вже прямує до міста для оцінки обсягу необхідної допомоги, особливо невідкладних медичних потреб. Нам вже відомо про високий рівень засміченості боєприпасами навколо міста, як і на решті території країни, а також про надзвичайні страждання та руйнацію, що спричиняють такі приховані загрози", –  ідеться у повідомленні.

Деталі

У МКЧХ повідомили, що нерозірвані боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти, можуть перешкоджати доступу до місць надання життєво необхідних послуг, зокрема лікарень. Також вони підвищують ризики під час ремонту об’єктів водо- та електропостачання та уповільнюють його проведення.

Нагадаємо

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був президент України Володимир Зеленський.

Жителів Херсонської області закликали поки не повертатися до своїх домівок, адже територія замінована і є ризики обстрілів.

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