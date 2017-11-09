"Красный крест" отправил на оккупированный Донбасс 14 грузовиков с гуманитарной помощью
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила на оккупированную часть Донбасса 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. В частности от Миссии Международного комитета Красного Креста поступили гигиенические и продуктовые наборы, офисные принадлежности общим весом 273 тонны", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 26 октября "Красный крест" отправил 8 грузовиков с гуманитарным грузом жителям Донецкой области.