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"Червоний хрест" відправив на окупований Донбас 14 вантажівок з гуманітарною допомогою

"Червоний хрест" відправив на окупований Донбас 14 вантажівок з гуманітарною допомогою

Київ • УНН

 • 10064 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила на окуповану частину Донбасу 14 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідували 14 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Зокрема від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста надійшли гігієнічні та продуктові набори, офісне приладдя загальною вагою 273 тонни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 26 жовтня "Червоний хрест" відправив 8 вантажівок із гуманітарним вантажем жителям Донецької області.

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