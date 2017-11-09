"Червоний хрест" відправив на окупований Донбас 14 вантажівок з гуманітарною допомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила на окуповану частину Донбасу 14 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідували 14 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Зокрема від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста надійшли гігієнічні та продуктові набори, офісне приладдя загальною вагою 273 тонни", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 26 жовтня "Червоний хрест" відправив 8 вантажівок із гуманітарним вантажем жителям Донецької області.