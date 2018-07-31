Красный Крест проводит подготовку двух гуманитарных проектов на Донбассе

“Первый проект ориентирован на создание отделения экстренной неотложной медицинской помощи с паевым финансированием от МККК. Он состоит в поддержке строительства и создания структуры реанимации и реабилитации в чрезвычайных ситуациях в КПВВ „Бахмутский ЦРБ“, придерживаясь принципов, изложенных в руководстве по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения”, — указано в сообщении.

По плану реализация проекта должна завершиться к 2020 году, потратив на него 2 миллиона швейцарских франков.

Глава делегации Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн также отметил, что: “Реализация проекта по КПВВ предусматривает создание благоприятных условий для граждан, пересекающих пропускные пункты, а именно планируется создание модуля пункта обогрева и охлаждения, биотуалетов, туалетов и автобусных остановок”.

“В течение многих лет Донецкая ОГА сотрудничает с Международным Комитетом Красного Креста. Вместе мы реализуем проекты, направленные на улучшение жизни жителей области и возвращения мирной жизни в Донецкую область. Поэтому хочется выразить огромную благодарность нашим коллегам, представителям Красного Креста, которые всеми силами поддерживают нас в такие тяжелые времена”, — сказал руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Куц.

Как сообщал УНН, появилось видео свидания Кольченко с мамой.