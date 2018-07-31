Червоний Хрест проводить підготовку двох гуманітарних проектів на Донбасі

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У Донецькій області представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні презентували 2 гуманітарні проекти — стосовно КПВВ та Бахмутської лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької військово-цивільної облдержадміністрації.

“Перший проект зорієнтований на створення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги з пайовим фінансуванням від МКЧХ. Він полягає у підтримці будівництва та створення структури реанімації та реабілітації в надзвичайних ситуаціях в КЗОЗ „Бахмутська ЦРЛ“, дотримуючись принципів, викладених в керівництві з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я”, — вказано у повідомленні.

За планому реалізація проекту повинна завершитися до 2020 року, витратитвши на нього 2 мільйони швейцарських франків.

Голова делегації Червоного Хреста в Україні Алан Ешліманн також зазначив, що: “Реалізація проекту стосовно КПВВ передбачає створення сприятливих умов для громадян, які перетинають пропускні пункти, а саме планується створення модулю пункту обігріву та охолодження, біотуалетів, вбиралень та автобусних зупинок”.

“Протягом багатьох років Донецька ОДА співпрацює з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. Разом ми реалізуємо проекти, спрямовані на покращення життя мешканців області та повернення мирного життя на Донеччину. Тому хочеться висловити величезну подяку нашим колегам, представникам Червоного Хреста, які всіма силами підтримують нас в такі тяжкі часи”, — сказав керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

Як повідомляв УНН, з’явилося відео побачення Кольченка з мамою.

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