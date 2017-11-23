"Красный крест" направил быльше 130 тонн гумдопомогы на Донбасс

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории от Миссии Международного комитета Красного Креста по маршруту "Киев-Донецк-Мариуполь" последовали 8 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, строительные материалы и продуктовые наборы общим весом 131 тонна", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября "Красный крест" направил почти 300 тонн гумдопомогы на Донбасс.