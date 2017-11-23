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"Червоний хрест" надіслав більше 130 тонн гумдопомоги на Донбас

Київ • УНН

 • 13075 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила на окуповану частину Донбасу 8 автомобілів з гуманітарним вантажем, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста за маршрутом “Київ—Донецьк—Маріуполь” прослідували 8 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення, серед яких гігієнічні засоби, будівельні матеріали та продуктові набори загальною вагою 131 тонна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада "Червоний хрест" надіслав майже 300 тонн гумдопомоги на Донбас.

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