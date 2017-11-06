Красное вино повышает шансы на зачатие ребенка – исследование

В ходе исследования, специалисты изучили данные 135 женщин-добровольцев. Все участницы вели дневник, в котором указывали сколько пива, крепкого алкоголя, белого и красного вина они выпивали в месяц. После этого ученые оценили овариальный резерв женщин (запас фолликулов в яичниках).

Согласно исследованию у девушек, употреблявших больше 5 порций красного вина (одна порция равна 100 мл вина крепостью 13% — ред.) в месяц, овариальный резерв был самым богатым, что повышало их шансы на успешное оплодотворение.

При этом, остальные спиртные напитки не оказывали позитивного влияния на женскую фертильность.

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По мнению исследователей секрет красного вина кроется в антиоксиданте ресвератроле, который содержит кожура винограда.

“Это интересная идея, что небольшое количество красного вина может быть положительно связано с овариальным резервом. Однако мы должны помнить, что воздействие алкоголя на развивающийся плод может вызвать необратимый ущерб, и поэтому потребление алкоголя должно составлять менее шести единиц в неделю для женщин, которые хотят зачать ребенка”, — отметил профессор А. Бален.

Как сообщал УНН, Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

Добавим, что по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный и сегодня качество отечественной продукции постоянно повышается.