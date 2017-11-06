Червоне вино підвищує шанси завагітніти - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Дослідження фахівців Вашингтонського Університету показали, що помірне вживання червоного вина підвищує шанси завагітніти, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
В ході дослідження, фахівці вивчили дані 135-ти жінок-добровольців. Всі учасниці вели щоденник, в якому вказували скільки пива, міцного алкоголю, білого і червоного вина вони випивали в місяць. Після цього вчені оцінили оваріальний резерв жінок (запас фолікулів в яєчниках).
Згідно з дослідженням у дівчат, які вживали більше 5 порцій червоного вина (одна порція дорівнює 100 мл вина міцністю 13% - ред.) в місяць, оваріальний резерв був найбагатшим, що підвищувало їх шанси на успішне запліднення.
При цьому, інші спиртні напої не надавали позитивного впливу на жіночу фертильність.
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На думку дослідників секрет червоного вина криється в антиоксиданти ресвератрол, який містить шкірка винограду.
"Це цікава ідея, що невелика кількість червоного вина може бути позитивно пов'язано з оваріальним резервом. Однак ми повинні пам'ятати, що вплив алкоголю на плід, що розвивається може викликати незворотну шкоду, і тому споживання алкоголю має становити менш шести одиниць в тиждень для жінок, які хочуть зачати дитину ", - зазначив професор А. Бален.
Як повідомляв УНН, Україна практично вдвічі наростила експорт вина в країни ЄС.
Додамо, що за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний і сьогодні якість вітчизняної продукції постійно підвищується.