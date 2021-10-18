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“Красная” зона: одесситы атакуют поликлиники

“Красная” зона: одесситы атакуют поликлиники

Киев  •  УНН

 • 27510 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В связи с вступлением Одесской области в “красную зону” в Одессе резко возросло количество желающих вакцинироваться. Так в выходные в городе зафиксирован рекорд — более 16 тысяч вакцинаций, передает УНН.

Детали

18 октября в поликлиниках областного центра отмечены очереди из желающих получить сертификат о вакцинации. Большое количество людей зафиксировано возле Центра первичной медико-санитарной помощи № 16, что на улице Юрия и Ивана Лип, поликлиники № 6 и других поликлинических отделений.

По словам многих одесситов от них на рабочих местах требуют справку о вакцинации. Кроме того, с 21 октября жители “красной” зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Отметим, что с утра на дорогах в Одессе замечены полицейские, которые останавливают маршрутки и проверяет соблюдение карантинных мер в общественном транспорте. Кроме того, отсутствие сертификата или отрицательного ПЦР-теста исключает возможность посещения торговых центров, где в связи с этим наблюдается затишье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН-Одесса

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