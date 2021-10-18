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"Червона" зона: одесити атакують поліклініки

"Червона" зона: одесити атакують поліклініки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У зв'язку зі вступом Одеської області в "червону зону" в Одесі різко зросла кількість охочих вакцинуватися. Так у вихідні в місті зафіксовано рекорд - понад 16 тисяч вакцинацій, передає УНН.

Деталі

18 жовтня в поліклініках обласного центру відзначені черги з охочих отримати сертифікат про вакцинацію. Велика кількість людей зафіксовано біля Центру первинної медико-санітарної допомоги № 16, що на вулиці Юрія та Івана Лип, поліклініки № 6 та інших поліклінічних відділень.

За словами багатьох одеситів від них на робочих місцях вимагають довідку про вакцинацію. Крім того, з 21 жовтня жителі "червоної" зони не зможуть користуватися автобусами, поїздами і літаками для поїздок в регіони без документів про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Відзначимо, що з ранку на дорогах в Одесі помічені поліцейські, які зупиняють маршрутки і перевіряють дотримання карантинних заходів в громадському транспорті. Крім того, відсутність сертифіката або негативного ПЛР-тесту виключає можливість відвідування торгових центрів, де у зв'язку з цим спостерігається затишшя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса

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