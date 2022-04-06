"Красная линия": Орбан подтвердил, что Будапешт не поддерживает санкции против российских нефти и газа

Детали

Венгерский лидер подчеркнул, что Венгрия, которая является членом ЕС, выступает против любого расширения санкций против российской нефти и газа, назвав это "красной линией".

Он добавил, что такое расширение "убьет Венгрию".

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В то же время Орбан заявил, что Будапешту не будет проблемой платить за российский газ рублями, о чем для "недружественных стран" недавно распорядился президент рф владимир путин.

Орбан заявил также, что экономика блока становится все слабее, назвав санкции против россии "важнейшим фактором, который способствует этому". Он сказал, что "мы должны быть готовы заплатить цену". Орбан также добавил, что Венгрия поддержала санкции, несмотря на то, что осознавала, что это не обязательно отвечает ее интересам, поскольку "важно единство".

Так, 5 апреля ЕС объявил пятый пакет санкции против рф в ответ на ее войну против Украины, в который среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков – ВТБ. Однако над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, в свою очередь, что, по его мнению, санкции в отношении российских нефти и газа "рано или поздно понадобятся".