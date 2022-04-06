"Червона лінія": Орбан підтвердив, що Будапешт не підтримує санкції проти російських нафти та газу

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Угорський лідер наголосив, що Угорщина, що є членом ЄС, виступає проти будь-якого розширення санкцій проти російської нафти та газу, назвавши це "червоною лінією".

Він додав, що таке розширення "вб'є Угорщину".

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Водночас Орбан заявив, що Будапешту не буде проблемою платити за російський газ рублями, про що для "недружніх країн" недавно розпорядився президент рф володимир путін.

Орбан заявив також, що економіка блоку стає все слабшою, назвавши санкції проти росії "найважливішим фактором, що сприяє цьому". Він сказав, що "ми повинні бути готові заплатити ціну". Орбан також додав, що Угорщина підтримала санкції, попри те, що усвідомлювала, що це не обов’язково відповідає її інтересам, оскільки "важлива єдність".

Так, 5 квітня ЄС оголосив п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, своєю чергою, що, на його думку, санкції щодо російських нафти і газу "рано чи пізно знадобляться".