Июнь начинается с благоприятного периода – астролог

По ее словам, благоприятный период начался еще 29 марта, продлился весь апрель и май и завершится 13 июня.

Как пояснила астролог, на протяжении этого периода можно планировать важные события, заключать сделки, подписывать договоры, заключать браки и так далее. По совету Е.Осипенко, планировать важное мероприятие лучше на дату, которая приходится на растущую Луну.



"Это важное правило стоит учитывать для успеха ваших предприятий", - подчеркнула астролог.

При этом она добавила, что после 13 июня начнется неблагоприятный период, во время которого стоит избегать важных и значимых дел.

Напомним, в течение 2019 года будут наблюдаться 4 благоприятных периода, во время которых можно начинать и реализовывать важные дела, тогда как неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.



В 2019 году Уран сделает окончательный переход из знака Овен в Телец, что позволит завершить период революций и войн и начать реформы в земельной и финансовой сферах.