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7 марта, 06:35 • 107233 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135247 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143574 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129693 просмотра

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Июнь начинается с благоприятного периода – астролог

Июнь начинается с благоприятного периода – астролог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. До 13 июня, согласно астрологическому календарю, продлится благоприятный для различных значимых дел и начинаний период. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

По ее словам, благоприятный период начался еще 29 марта, продлился весь апрель и май и завершится 13 июня.
Как пояснила астролог, на протяжении этого периода можно планировать важные события, заключать сделки, подписывать договоры, заключать браки и так далее. По совету Е.Осипенко, планировать важное мероприятие лучше на дату, которая приходится на растущую Луну.

"Это важное правило стоит учитывать для успеха ваших предприятий", - подчеркнула астролог.

При этом она добавила, что после 13 июня начнется неблагоприятный период, во время которого стоит избегать важных и значимых дел.

Напомним, в течение 2019 года будут наблюдаться 4 благоприятных периода, во время которых можно начинать и реализовывать важные дела, тогда как неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.

В 2019 году Уран сделает окончательный переход из знака Овен в Телец, что позволит завершить период революций и войн и начать реформы в земельной и финансовой сферах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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