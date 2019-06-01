Июнь начинается с благоприятного периода – астролог
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. До 13 июня, согласно астрологическому календарю, продлится благоприятный для различных значимых дел и начинаний период. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.
По ее словам, благоприятный период начался еще 29 марта, продлился весь апрель и май и завершится 13 июня.
Как пояснила астролог, на протяжении этого периода можно планировать важные события, заключать сделки, подписывать договоры, заключать браки и так далее. По совету Е.Осипенко, планировать важное мероприятие лучше на дату, которая приходится на растущую Луну.
"Это важное правило стоит учитывать для успеха ваших предприятий", - подчеркнула астролог.
При этом она добавила, что после 13 июня начнется неблагоприятный период, во время которого стоит избегать важных и значимых дел.
Напомним, в течение 2019 года будут наблюдаться 4 благоприятных периода, во время которых можно начинать и реализовывать важные дела, тогда как неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.
В 2019 году Уран сделает окончательный переход из знака Овен в Телец, что позволит завершить период революций и войн и начать реформы в земельной и финансовой сферах.