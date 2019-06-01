Червень починається з сприятливого періоду - астролог

За її словами, сприятливий період почався ще 29 березня, тривав весь квітень і травень і завершиться 13 червня.

Як пояснила астролог, протягом цього періоду можна планувати важливі події, укладати угоди, підписувати договори, укладати шлюби і так далі. За порадою О. Осипенко, планувати важливий захід краще на дату, яка припадає на зростаючий Місяць.



"Це важливе правило варто враховувати для успіху ваших підприємств", - підкреслила астролог.

При цьому вона додала, що після 13 червня розпочнеться несприятливий період, під час якого варто уникати важливих і значимих справ.

Нагадаємо, протягом 2019 року будуть спостерігатися 4 сприятливих періоди, під час яких можна починати і реалізовувати важливі справи, тоді як несприятливі періоди року варто використовувати для поточних робіт та планування .



У 2019 Уран зробить остаточний перехід з знаку Овен в Телець, що дозволить завершити період революцій і воєн і почати реформи в земельній та фінансовій сферах.