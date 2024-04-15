Черноморская конференция по безопасности собралась во второй раз: участие принимают делегации от 42 стран

Вторая Черноморская конференция по безопасности Международной Крымской платформы стартовала в болгарской столице Софии. Участники проанализируют влияние российской агрессии на ситуацию безопасности в Черноморско-Азовском регионе и за его пределами, обсудят стратегии реагирования на существующие угрозы и будущее региональной безопасности. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение МИД.

Детали

"С целью разработки эффективных стратегий в ответ на существующие вызовы и обеспечения устойчивого развития для всех миролюбивых государств региона, Украина и Болгария совместно проводят 15 апреля в Софии Вторую Черноморскую конференцию по безопасности", - говорится в сообщении.

Соорганизаторами конференции являются министерства иностранных дел и обороны Украины и Болгарии в партнерстве с Центром оборонных стратегий (Украина).

Отмечается, что участие в конференции принимают делегации от 42 государств и 8 международных организаций.

"Участники конференции проанализируют влияние российской агрессии на ситуацию безопасности в Черноморско-Азовском регионе и за его пределами, обсудят стратегии реагирования на существующие угрозы и будущее региональной безопасности. Ключевой темой обсуждения также станет реализация украинской Формулы мира", - отмечается в сообщении.

Напомним

Первая Черноморская конференция по безопасности Международной Крымской платформы была проведена в Бухаресте в апреле прошлого года.