Чернышов ответил, сколько украинцев могут вернуться после войны

После завершения войны и установления стабильного мира около 30% украинцев, выехавших за границу, будут рассматривать возможность возвращения домой. Об этом в интервью Die Welt сообщил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, передает УНН.

Мы не исключаем, что, как только война завершится и установится стабильный мир, около 30% людей серьезно рассмотрят возможность возвращения. Остальные, вероятно, будут выдвигать дополнительные условия. И будет группа тех, кто не вернется

Он добавил, что даже они могут быть полезными для Украины - и уже являются таковыми: они поддерживают украинское общество, украинскую армию и делают много важного.

Я ими горжусь. В этой войне каждый имеет свою роль