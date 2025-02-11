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Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

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Чернышов ответил, сколько украинцев могут вернуться после войны

Чернышов ответил, сколько украинцев могут вернуться после войны

Киев  •  УНН

 • 9060 просмотра

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Около 30% украинцев, выехавших за границу, будут рассматривать возможность возвращения после войны и установления мира. Остальные будут выдвигать дополнительные условия или останутся за границей, поддерживая Украину оттуда.

После завершения войны и установления стабильного мира около 30% украинцев, выехавших за границу, будут рассматривать возможность возвращения домой. Об этом в интервью Die Welt сообщил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, передает УНН

Мы не исключаем, что, как только война завершится и установится стабильный мир, около 30% людей серьезно рассмотрят возможность возвращения. Остальные, вероятно, будут выдвигать дополнительные условия. И будет группа тех, кто не вернется 

- сказал Чернышов.

Он добавил, что даже они могут быть полезными для Украины - и уже являются таковыми: они поддерживают украинское общество, украинскую армию и делают много важного.

Я ими горжусь. В этой войне каждый имеет свою роль 

- сказал Чернышов.

Напомним

Ранее Чернышов говорил, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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