Чернишов відповів, скільки українців можуть повернутися після війни
Київ • УНН
Близько 30% українців, які виїхали за кордон, розглядатимуть можливість повернення після війни та встановлення миру. Решта висуватимуть додаткові умови або залишаться за кордоном, підтримуючи Україну звідти.
Після завершення війни та встановлення стабільного миру близько 30% українців, які виїхали за кордон, розглядатимуть можливість повернення додому. Про це в інтерв'ю Die Welt повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає УНН.
Ми не виключаємо, що, як тільки війна завершиться і встановиться стабільний мир, близько 30% людей серйозно розглядатимуть можливість повернення. Інші, ймовірно, висуватимуть додаткові умови. І буде група тих, хто не повернеться
Він додав, що навіть вони можуть бути корисними для України – і вже є такими: вони підтримують українське суспільство, українську армію та роблять багато важливого.
Я ними пишаюся. У цій війні кожен має свою роль
Нагадаємо
Раніше Чернишов говорив, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому.