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06:50 • 15902 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 54810 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128345 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187117 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150765 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141059 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118733 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108523 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103085 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146577 перегляди

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Чернишов відповів, скільки українців можуть повернутися після війни

Чернишов відповів, скільки українців можуть повернутися після війни

Київ • УНН

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Близько 30% українців, які виїхали за кордон, розглядатимуть можливість повернення після війни та встановлення миру. Решта висуватимуть додаткові умови або залишаться за кордоном, підтримуючи Україну звідти.

Після завершення війни та встановлення стабільного миру близько 30% українців, які виїхали за кордон, розглядатимуть можливість повернення додому. Про це в інтерв'ю Die Welt повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає УНН

Ми не виключаємо, що, як тільки війна завершиться і встановиться стабільний мир, близько 30% людей серйозно розглядатимуть можливість повернення. Інші, ймовірно, висуватимуть додаткові умови. І буде група тих, хто не повернеться 

- сказав Чернишов.

Він додав, що навіть вони можуть бути корисними для України – і вже є такими: вони підтримують українське суспільство, українську армію та роблять багато важливого.

Я ними пишаюся. У цій війні кожен має свою роль 

- сказав Чернишов.

Нагадаємо

Раніше Чернишов говорив, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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