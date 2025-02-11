Чернишов відповів, скільки українців можуть повернутися після війни

Після завершення війни та встановлення стабільного миру близько 30% українців, які виїхали за кордон, розглядатимуть можливість повернення додому. Про це в інтерв'ю Die Welt повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає УНН.

Ми не виключаємо, що, як тільки війна завершиться і встановиться стабільний мир, близько 30% людей серйозно розглядатимуть можливість повернення. Інші, ймовірно, висуватимуть додаткові умови. І буде група тих, хто не повернеться - сказав Чернишов.

Він додав, що навіть вони можуть бути корисними для України – і вже є такими: вони підтримують українське суспільство, українську армію та роблять багато важливого.

Я ними пишаюся. У цій війні кожен має свою роль - сказав Чернишов.

Нагадаємо

Раніше Чернишов говорив, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому.