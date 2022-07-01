Черниговскую область снова накрыли огнем из минометов: за сутки три обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать из минометов Черниговскую область. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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"Враг продолжал минометные обстрелы черниговского пограничья. За прошедшие сутки трижды осуществляли обстрелы в направлении Семеновской и Новгород-Северской громад", - сообщил Чаус в Telegram.
Детали
По словам главы Черниговской ОВА, наши пограничники готовы к любым сценариям развития событий. "Соответственно мы "на боевом", - добавил он.
"По сиренам. Ракеты летают, пожалуйста, услышав сирены, максимально быстро ищите объекты укрытия. Много комментариев было относительно того, что какие-то укрытия закрыты, какие-то - в неположенном состоянии. Как раз сейчас, я об этом говорил уже, продолжается проверка этих объектов. Я надеюсь, что все органы местного самоуправления, которые в это не включились, обязательно это сделают в ближайшие дни", - отметил Чаус.
Дополнение
1 июля утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую громаду Сумской области – зафиксировано 17 "прилетов", жертв и разрушений нет.