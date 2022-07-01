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Черниговскую область снова накрыли огнем из минометов: за сутки три обстрела

Киев • УНН

 • 155780 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать из минометов Черниговскую область. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Цитата

"Враг продолжал минометные обстрелы черниговского пограничья. За прошедшие сутки трижды осуществляли обстрелы в направлении Семеновской и Новгород-Северской громад", - сообщил Чаус в Telegram.

Детали

По словам главы Черниговской ОВА, наши пограничники готовы к любым сценариям развития событий. "Соответственно мы "на боевом", - добавил он.

"По сиренам. Ракеты летают, пожалуйста, услышав сирены, максимально быстро ищите объекты укрытия. Много комментариев было относительно того, что какие-то укрытия закрыты, какие-то - в неположенном состоянии. Как раз сейчас, я об этом говорил уже, продолжается проверка этих объектов. Я надеюсь, что все органы местного самоуправления, которые в это не включились, обязательно это сделают в ближайшие дни", - отметил Чаус.

Дополнение

1 июля утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую громаду Сумской области – зафиксировано 17 "прилетов", жертв и разрушений нет.

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