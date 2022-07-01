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Чернігівщину знову накрили вогнем з мінометів: за добу три обстріли

Чернігівщину знову накрили вогнем з мінометів: за добу три обстріли

Київ • УНН

 • 155780 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати з мінометів Чернігівську область. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

Цитата

"Ворог продовжував мінометні обстріли чернігівського прикордоння. Протягом минулої доби тричі здійснювали обстріли в напрямку Семенівської та Новгород-Сіверської громад", - повідомив Чаус у Telegram.

Деталі

За словами голови Чернігіської ОВА, наші прикордонники готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій. "Відповідно ми "на бойовому", - додав він.

"По сиренах. Ракети літають, будь ласка, почувши сирени, максимально швидко шукайте об'єкти укриття. Багато коментарів було щодо того, що якісь укриття закриті, якісь - у неналежному стані. Якраз зараз, я про це казав уже, триває перевірка цих об'єктів. Я сподіваюся, всі органи місцевого самоврядування, які до цього не включилися, обов'язково це зроблять найближчими днями", - зауважив Чаус.

Доповнення

1 липня вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманську громаду Сумщини – зафіксовано 17 "прильотів", жертв та руйнувань немає.

Українські Національні Новини

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