Вранці окупанти з мінометів обстріляли Сумщину: було 17 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманську громаду Сумщини – зафіксовано 17 "прильотів", жертв та руйнувань немає. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч на 1 липня минула спокійно. Але ранок знову розпочався з ворожого обстрілу: росіяни о сьомій ранку гатили по Есманьській громаді – 17 мінометних прильотів", – написав Живицький.
Жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо
Учора вранці російські окупанти із самохідної артилерійської установки (САУ) обстріляли Юнаківську громаду Сумщини – жертв та руйнувань немає.