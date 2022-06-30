Вранці окупанти обстріляли Сумщину із САУ

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"Ніч на 30 червня була тихою: ворог вогонь не відкривав. Але ранок у Юнаківській громаді розпочався з 4 пострілів із САУ. Жертв та руйнувань, на щастя, немає", – написав Живицький.

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На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон з вибухівкою.