Вранці окупанти обстріляли Сумщину із САУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти із самохідної артилерійської установки (САУ) обстріляли Юнаківську громаду Сумщини – жертв та руйнувань немає. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Ніч на 30 червня була тихою: ворог вогонь не відкривав. Але ранок у Юнаківській громаді розпочався з 4 пострілів із САУ. Жертв та руйнувань, на щастя, немає", – написав Живицький.
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