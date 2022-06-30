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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38551 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 85267 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Вранці окупанти обстріляли Сумщину із САУ

Вранці окупанти обстріляли Сумщину із САУ

Київ • УНН

 • 108425 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти із самохідної артилерійської установки (САУ) обстріляли Юнаківську громаду Сумщини – жертв та руйнувань немає. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"Ніч на 30 червня була тихою: ворог вогонь не відкривав. Але ранок у Юнаківській громаді розпочався з 4 пострілів із САУ. Жертв та руйнувань, на щастя, немає", – написав Живицький.

Нагадаємо

На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон з вибухівкою.

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