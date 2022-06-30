Утром оккупанты обстреляли Сумскую область из САУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из самоходной артиллерийской установки (САУ) обстреляли Юнаковскую общину Сумской области – жертв и разрушений нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Ночь на 30 июня была тихой: враг огонь не открывал. Но утро в Юнаковской общине началось с 4 выстрелов из САУ. Жертв и разрушений, к счастью, нет", – написал Живицкий.
Напомним
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