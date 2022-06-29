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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 58932 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Сумщині прикордонники збили ворожий дрон з вибухівкою

На Сумщині прикордонники збили ворожий дрон з вибухівкою

Київ • УНН

 • 77215 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон з вибухівкою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Деталі

"Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї", – ідеться у повідомленні.

На місці падіння залишилася велика вирва. Від самого безпілотника не залишилося майже нічого.

Нагадаємо

Сьогодні над Одещиною сили ППО збили ракету Х-22, яку російські окупанти випустили з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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