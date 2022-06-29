На Сумщині прикордонники збили ворожий дрон з вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон з вибухівкою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
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"Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї", – ідеться у повідомленні.
На місці падіння залишилася велика вирва. Від самого безпілотника не залишилося майже нічого.
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