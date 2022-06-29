В Сумской области пограничники сбили вражеский дрон со взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Сумской области пограничники сбили вражеский ударный дрон со взрывчаткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Детали
"Пограничный наряд заметил приближение вражеского коптера на одном из направлений госрубежа. По воздушной цели был открыт прицельный огонь со стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
На месте падения осталась большая воронка. От самого беспилотника не осталось почти ничего.
Напомним
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