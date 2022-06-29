Над Одещиною ППО збила ворожу ракету Х-22
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Над Одещиною сили ППО збили ракету Х-22, яку російські окупанти випустили з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району", – ідеться у повідомленні.
Руйнувань та постраждалих немає.
Нагадаємо
Сьогодні приблизно о 13:00 жителі Одеси повідомляли про звуки вибуху.