Над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету Х-22
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Над Одесской областью силы ПВО сбили ракету Х-22, которую российские оккупанты выпустили из самолета Ту-22 с направления Черного моря. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
Детали
"По Одесской областью вражеской стратегической авиацией нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной из самолета Ту-22 с направления Черного моря. В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района", – говорится в сообщении.
Разрушений и пострадавших нет.
Напомним
Сегодня примерно в 13:00 жители Одессы сообщали о звуке взрыва.