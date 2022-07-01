Утром оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область: было 17 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую общину Сумской области – зафиксировано 17 "прилетов", жертв и разрушений нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
"Ночь на 1 июля прошла спокойно. Но утро снова началось с вражеского обстрела: россияне в семь утра били по Эсманской общине – 17 минометных прилетов", – написал Живицкий.
Жертв и разрушений нет.
Напомним
Вчера утром российские оккупанты из самоходной артиллерийской установки (САУ) обстреляли Юнаковскую общину Сумской области – жертв и разрушений нет.