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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 308 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Черниговская область в шаге от "красной зоны" - председатель ОГА

Черниговская область в шаге от "красной зоны" - председатель ОГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Черниговской области превышен показатель уровня госпитализации больных на коронавирус - более 80%. На сегодня в медучреждениях на лечении находится 736 человек, пишет УНН со ссылкой на сайт Черниговской ОГА.

Детали

В Черниговской области индикаторы определения уровней эпидемической опасности приближаются к предельным показателей, при превышении которых регион будет отнесен к “красной зоны”. По состоянию на 24 марта коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования 16,6% при предельном показателе 20%. Об этом во время еженедельного брифинга сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко.

Руководительница обладержадминистрации рассказала о проделанной работе для увеличения количества коек и обеспечения их кислородом. По ее словам для госпитализации больных с COVID-19 в 18 больницах области подготовлено — 1621 кровать, из них более 88% обеспечено подачей кислорода ..

Председатель облгосадминистрации отметила, что в регионе продолжается иммунизационная компания против коронавирусной инфекции и прививки пока 2965 человек.

Цитата

“Сейчас область находится в ”оранжевой зоне“. Это значит, что мы на границе с „красным“ уровнем эпидемической опасности. Если динамика заболеваемости будет сохранена, то будем вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения”, - подчеркнула председатель ОГА и обратилась к представителям бизнеса с призывом соблюдать правила рекомендованных МОЗ Украины.

Напомним

В Украине, где началась третья волна COVID-19, увеличивается заболеваемость и количество госпитализаций из-за этой болезни, и регионы начинают усиливать карантин и вводить “локдауны”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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