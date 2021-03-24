Чернігівщина за крок до “червоної зони” - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Чернігівській області перевищений показник рівня госпіталізації хворих на коронавірус - понад 80%. На сьогодні у медзакладах на лікуванні перебуває 736 осіб, пише УНН з посиланням на сайт Чернігівської ОДА.
Деталі
У Чернігівській області індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки наближаються до граничних показників, при перевищенні яких регіон буде віднесений до “червоної зони”. Станом на 24 березня коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування 16,6 % при граничному показнику 20%. Про це під час щотижневого брифінгу повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко.
Очільниця обладержадміністрації розповіла про проведену роботу задля збільшення кількості ліжок та забезпечення їх киснем. За її словами для госпіталізації хворих з COVID-19 у 18 лікарнях області підготовлено — 1621 ліжко, з них понад 88 % забезпечено подачею кисню..
Голова облдержадміністрації наголосила, що в регіоні продовжується імунізаційна компанія проти коронавірусної інфекції й вакциновано наразі 2965 людей.
Цитата
“Наразі область перебуває у „помаранчевій зоні“. Це означає, що ми на межі з „червоним“ рівнем епідемічної небезпеки. Якщо динаміка захворюваності буде збережена, то будемо змушені вводити жорсткі карантинні обмеження”, — підкреслила голова ОДА та звернулась до представників бізнесу із закликом дотримуватись правил рекомендованих МОЗ України.
Нагадаємо
В Україні, де розпочалася третя хвиля COVID-19, збільшується захворюваність та кількість госпіталізацій через цю хворобу, і регіони починають посилювати карантинні обмеження і вводити "локдауни".