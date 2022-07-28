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Черниговская область: пограничники контролируют ситуацию на границе, обстрелы такие же, как и были - Чаус

Черниговская область: пограничники контролируют ситуацию на границе, обстрелы такие же, как и были - Чаус

Киев • УНН

 • 138487 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на границе Черниговской области. Обстрелы пограничья такие же, как были последние несколько месяцев. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

«Сейчас в эти минуты поступает много вопросов по ситуации на границе. В частности, интересует, не началась ли вторая фаза наземной операции врагов. По состоянию на 7.12 на границе ситуация контролируемая. У нас есть обстрелы пограничья. Они такие же, как были последние несколько месяцев. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на государственной границе», - сообщил Чаус.

Детали

Чаус обратился к жителям Черниговской области по поводу запрета посещения лесов. «Я вас очень прошу, уважаемые черниговцы, особенно это касается северных наших громад, не пренебрегать этим запретом. Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает во второй раз идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса», – отметил Чаус.

Кроме того, он сообщил, что сегодня было более 10 прилетов по территории Черниговской области.

«Информация о жертвах и разрушениях уточняется, это сейчас не могу комментировать», – добавил Чаус.

Дополнение

Чаус сообщил, что оккупанты обстреляли ракетами область, запустив их с территории беларуси.

Оккупанты с территории беларуси запустили 20 ракет.

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