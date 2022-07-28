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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти із території Білорусі запустили 20 ракет - ОК "Північ"

Окупанти із території Білорусі запустили 20 ракет - ОК "Північ"

Київ • УНН

 • 136081 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Оперативне командування "Північ" із посиланням на білоруські джерела повідомило, що окупанти із території Білорусі запустили 20 ракет

Деталі

З 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.

Цитата

"Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Про ранкові ракетні обстріли повідомляють у Київській, а також Миколаївській та Чернігівській областях.

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