Окупанти із території Білорусі запустили 20 ракет - ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Оперативне командування "Північ" із посиланням на білоруські джерела повідомило, що окупанти із території Білорусі запустили 20 ракет
Деталі
З 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі.
Цитата
"Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Про ранкові ракетні обстріли повідомляють у Київській, а також Миколаївській та Чернігівській областях.