Оккупанты с территории Беларуси запустили 20 ракет - ОК "Север"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Оперативное командование "Север" со ссылкой на белорусские источники сообщило, что оккупанты с территории Беларуси запустили 20 ракет
Детали
С 5.20 до 6.30 час. 28 июля 2022 г. за информацию из белорусских источников поступала информация о запуске более 20 ракет с территории Беларуси.
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"Пока известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Напомним
Об утренних ракетных обстрелах сообщают в Киевской, а также Николаевской и Черниговской областях.