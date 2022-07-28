Оккупанты с территории Беларуси запустили 20 ракет - ОК "Север"

Детали

С 5.20 до 6.30 час. 28 июля 2022 г. за информацию из белорусских источников поступала информация о запуске более 20 ракет с территории Беларуси.

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"Пока известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним

Об утренних ракетных обстрелах сообщают в Киевской, а также Николаевской и Черниговской областях.