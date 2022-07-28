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Чернігівщина: прикордонники контролюють ситуацію на кордоні, обстріли такі самі, як і були - Чаус

Чернігівщина: прикордонники контролюють ситуацію на кордоні, обстріли такі самі, як і були - Чаус

Київ • УНН

 • 138487 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на кордоні Чернігівщини. Обстріли прикордоння такі самі, як були останні кілька місяців. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

«Зараз в ці хвилини надходить багато питань щодо ситуації на кордоні. Зокрема цікавить, чи не розпочалася друга фаза наземної операції ворогів. Станом на 7:12 на кордоні ситуація контрольована. Ми маємо обстріли прикордоння. Вони такі самі, як були останні кілька місяців. Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на державному кордоні», - повідомив Чаус.

Деталі

Чаус звернувся до жителів Чернігівщини щодо заборони відвідування лісів. «Я вас дуже прошу, шановні чернігівці, особливо це стосується північних наших громад, не нехтувати цією забороною. Це дуже важливо, адже є ризик для життя і здоров’я. Ми теж готуємося зустрічати ворога, якщо він надумає вдруге йти до нас. Тому, будь ласка, не відвідуйте ліси», - зазначив Чаус.

Окрім того, він повідомив, що на сьогодні було понад 10 прильотів по території Чернігівської області.

«Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати», - додав Чаус.

Доповнення

Чаус повідомив, що окупанти обстріляли область ракетами, які запустили з території білорусі.

Окупанти із території білорусі запустили 20 ракет.

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