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Черниговская область имеет две собственных "Чернобаевки": глава ОГА говорит, что враг тупой и продолжает нести потери

Киев • УНН

 • 268010 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Оккупанты продолжают нести потери в Черниговской области, указал председатель ОГА Вячеслав Чаус, заметив, что в Черниговской области появились как минимум две свои “Чернобаевки", пишет УНН.

Черниговская область имеет две собственных "Чернобаевки": глава ОГА говорит, что враг тупой и продолжает нести потери

Цитата

“Каждая уважающая себя область должна иметь свою Чернобаевку. Черниговская область большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две. Надеюсь, что скоро их будет еще больше. Враг тупой и продолжает нести большие потери в Черниговской области”, - подчеркнул он.

Чаус также добавил, что сейчас делается все, чтобы завести в город Чернигов лекарства и еду.

Дополнения

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что вопрос об эвакуации людей из города сейчас находится в режиме организации, но о массовой эвакуации речь не идет.

При этом, по его словам, тяжелораненым в Чернигове не могут обеспечить необходимый уровень оперативного вмешательства.

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