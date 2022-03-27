Черниговская область имеет две собственных "Чернобаевки": глава ОГА говорит, что враг тупой и продолжает нести потери

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“Каждая уважающая себя область должна иметь свою Чернобаевку. Черниговская область большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две. Надеюсь, что скоро их будет еще больше. Враг тупой и продолжает нести большие потери в Черниговской области”, - подчеркнул он.

Чаус также добавил, что сейчас делается все, чтобы завести в город Чернигов лекарства и еду.

Дополнения

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что вопрос об эвакуации людей из города сейчас находится в режиме организации, но о массовой эвакуации речь не идет.

При этом, по его словам, тяжелораненым в Чернигове не могут обеспечить необходимый уровень оперативного вмешательства.