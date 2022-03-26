Мова про масову евакуацію з Чернігова вже не йде – міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Питання щодо евакуації людей з Чернігова наразі знаходиться в режимі організації, але про масову евакуацію мова не йде. Про це сказав у суботу на брифінгу мер міста Владислав Атрошенко, передає кореспондент УНН.
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«Наразі це питання знаходиться в режимі організації. Але мова вже не буде йти за масову евакуацію. Це можливо ми знайдем можливість технічну, по декілька осіб важкопоранених зокрема. Зараз ми вирішуєм питання і винаходим спосіб, щоб евакуювати важкопоранених які гарантовано в нас не виживуть», - сказав міський голова.
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З його слів, важкопораненим у Чернігові не можуть забезпечити необхідний рівень оперативного втручання.
«Вони потребують термінової евакуації і ми намагаємось це здійснити.
44 таких поранених, це здебільшого військові. Але є і мирні громадяни. І серед них троє дітей», - сказав Артошенко.
Раніше
Як писав УНН, раніше цього тижня російські окупанти обстріляли район розташування одного з харчових підприємств Чернігова. Через потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності.