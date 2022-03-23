Окупанти обстріляли харчове підприємство у Чернігові. Мешканців попередили про можливий витік аміаку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли район розташування одного з харчових підприємств Чернігова. Через потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Про це повідомляє Чернігівська ОДА, передає УНН.
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"Російські окупанти здійснили обстріли району розташування одного з харчових підприємств міста. О 18:50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20:10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми.
"Жертв та постраждалих (попередньо) немає. Триває ліквідація пожежі на складі готової продукції та тари", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, зазначається, що обстріли міста тривають. Подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.
В ОДА нагадують, що аміак – легший за повітря, тому швидко піднімається вгору. Це безбарвний газ з різким запахом, схожим на запах нашатирного спирту.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Чернігів перебуває на межі можливостей для виживання.