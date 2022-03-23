Оккупанты обстреляли пищевое предприятие в Чернигове. Жителей предупредили о возможной утечке аммиака

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"Российские оккупанты совершили обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города. В 18:50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что концентрация паров аммиака в пределах допустимой нормы.

"Жертв и пострадавших (предварительно) нет. Продолжается ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия потенциально могут привести к утечке аммиака.

В ОДА напоминают, что аммиак - легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх. Это бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Чернигов находится на пределе возможностей для выживания.