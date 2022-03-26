Речь о массовой эвакуации из Чернигова уже не идет-городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вопрос об эвакуации людей из Чернигова сейчас находится в режиме организации, но о массовой эвакуации речь не идет. Об этом сказал в субботу на брифинге мэр города Владислав Атрошенко, передает корреспондент УНН.
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"Сейчас этот вопрос находится в режиме организации. Но речь уже не будет идти о массовой эвакуации. Возможно мы найдем возможность техническую, по несколько человек тяжелораненых в частности. Сейчас мы решаем вопрос и изобретаем способ, чтобы эвакуировать тяжелораненых, которые гарантированно у нас не выживут", - сказал городской голова.
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С его слов, тяжелораненым в Чернигове не могут обеспечить необходимый уровень оперативного вмешательства.
"Они нуждаются в срочной эвакуации и мы пытаемся это осуществить.
44 таких раненых, это в основном военные. Но есть и мирные граждане. И среди них трое детей", - сказал Артошенко.
Ранее
Как писал УНН, ранее на этой неделе российские оккупанты обстреляли район расположения одного из пищевых предприятий Чернигова. Из-за попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости.