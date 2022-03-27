Чернігівщина має дві власних "Чорнобаївки": голова ОДА каже, що ворог тупий і продовжує нести втрати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Окупанти продовжують нести втрати у Чернігівській області, вказав голова ОДА В'ячеслав Чаус, зауваживши, що на Чернігівщині з’явилися щонайменше дві свої “Чорнобаївки”, пише УНН.
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“Кожна поважаюча себе область повинна мати свою Чорнобаївку. Чернігівщина велика, тож я бачив тут принаймні дві. Сподіваюся, що скоро їх буде ще більше. Ворог тупий і продовжує нести великі втрати на Чернігівщині”, - наголосив він.
Чаус також додав, що наразі робиться все, щоб завести до міста Чернігів ліки та їжу.
Доповнення
Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що питання щодо евакуації людей з міста наразі перебуває в режимі організації, але про масову евакуацію не йдеться.
При цьому, з його слів, тяжкопораненим у Чернігові не можуть забезпечити необхідний рівень оперативного втручання.