Чернігівщина має дві власних "Чорнобаївки": голова ОДА каже, що ворог тупий і продовжує нести втрати

Цитата

“Кожна поважаюча себе область повинна мати свою Чорнобаївку. Чернігівщина велика, тож я бачив тут принаймні дві. Сподіваюся, що скоро їх буде ще більше. Ворог тупий і продовжує нести великі втрати на Чернігівщині”, - наголосив він.

Чаус також додав, що наразі робиться все, щоб завести до міста Чернігів ліки та їжу.

Доповнення

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що питання щодо евакуації людей з міста наразі перебуває в режимі організації, але про масову евакуацію не йдеться.

При цьому, з його слів, тяжкопораненим у Чернігові не можуть забезпечити необхідний рівень оперативного втручання.