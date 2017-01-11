Черновик речи кандидата в госсекретари Р.Тиллерсона опубликовали в США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Черновая версия речи бизнесмена Рекса Тиллерсона, который является претендентом на должность государственного секретаря США, в комитете слушаниях в сенате по утверждению его кандидатуры опубликована в Washington Post, во время выступления он собирается говорить о "ключевом моменте" в истории США и всего мира, передает УНН.
Р.Тиллерсон планирует говорить о нескольких проблемах в своем вступительном слове: экономически мощный Китай, расширяется с военной точки зрения, распространение радикального ислама, ядерные амбиции Ирана и вмешательство России в Европе и за ее пределами.
В своей речи бизнесмен намерен отметить, что для достижения стабильности в мире американское лидерство должно быть восстановлено:
"Для достижения стабильности, которая является основой мира и безопасности в XXI в., американское лидерство должно быть не только восстановлено, но и подтверждено", - планирует сказать Р.Тиллерсон.
Также, кандидат в госсекретари в своих воспоминаниях о РФ отметил, что Россия должна учитывать интересы Америки в своих действиях.
"Мы не признавали того, что Россия не думает таким образом, как мы. Только словами не стереть нашу противоречащую общую историю. Но нам нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу ее амбиций - для того, чтобы мы могли планировать свой собственный путь. Пока Россия добивалась уважения и значимости на мировой арене, ее недавние действия игнорировали американские интересы. Россия должна знать, что мы будем с ответственностью относиться к нашим обязательствам и союзникам, и Россия должна будет нести ответственность за свои действия", - говорится в черновике речи.
Известно, что Р.Тиллерсон имеет давние деловые отношения с российскими лидерами, включая президента Владимира Путина.
Отметим, слушания по утверждению кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США состоятся в среду утром в сенатском комитете по международным делам.