Чернетку промови кандидата у держсекретарі Р.Тіллерсона опублікували в США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Чорнову версію промови бізнесмена Рекса Тіллерсона, який є претендентом на посаду державного секретаря США, на комітетських слуханнях у сенаті з затвердження його кандидатури опубліковано у Washington Post, під час виступу він збирається говорити про “ключовий момент” в історії США та всього світу, передає УНН.
Р.Тіллерсон планує говорити про кілька проблем в своєму вступному слові: економічно потужний Китай, який розширюється з військової точки зору, поширення радикального ісламу, ядерні амбіції Ірану та втручання Росії в Європі та за її межами.
У своїй промові бізнесмен має намір зазначити, що для досягнення стабільності у світі американське лідерство повинно бути відновлено:
“Для досягнення стабільності, яка є основою миру та безпеки в XXI ст., американське лідерство має бути не тільки відновлено, але й підтверджено”, - планує сказати Р.Тіллерсон.
Також, кандидат у держсекретарі у своїх згадках про РФ зазначив, що Росія повинна враховувати інтереси Америки у своїх діях.
“Ми не визнавали того, що Росія не думає таким чином, як ми. Тільки словами не стерти нашу суперечну спільну історію. Але нам потрібен відкритий і відвертий діалог з Росією з приводу її амбіцій - для того, аби ми могли планувати свій власний шлях. Поки Росія добивалась поваги та значимості на світовій арені, її нещодавні дії ігнорували американські інтереси. Росія повинна знати, що ми будемо з відповідальністю ставитися до наших зобов’язань і союзників, і що Росія повинна буде нести відповідальність за свої дії”, - йдеться у чернетці промови.
Відомо, що Р.Тіллерсон має давні ділові стосунки з російськими лідерами, включно з президентом Володимиром Путіним.
Зазначимо, слухання з затвердження кандидатури Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США відбудеться у середу вранці у сенатському комітеті з міжнародних справ.