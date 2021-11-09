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Черкасская область с 12 ноября пополнит список "красных" зон

Киев • УНН

 • 21547 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. "Красную" зону карантина с 12 ноября вводят в Черкасской области. О соответствующем решении Госкомиссии ТЭБ и ЧС сообщил сегодня министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет УНН.

Черкасская область с 12 ноября пополнит список "красных" зон

Цитата:

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области", - сообщил Немчинов в Telegram.

Таким образом, в "красной" зоне окажутся 17 областей и город Киев.

Детали

"Красный" уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах.

В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Дополнение

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 17 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Киевская области и город Киев.

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