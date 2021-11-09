Черкащина з 12 листопада поповнить список "червоних" зон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. "Червону" зону карантину з 12 листопада запроваджують у Черкаській області. Про відповідне рішення Держкомісії ТЕБ та НС повідомив сьогодні міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише УНН.
Цитата:
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області", - повідомив Немчінов у Telegram.
Таким чином, у "червоній" зон опиняться 17 областей та місто Київ.
Деталі
"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах.
Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів тощо.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
Доповнення
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 17 регіонів - Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська, Волинська області та місто Київ.