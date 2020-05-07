Черкасщанину вручили подозрение за звонок о готовящемся взрыве в высотке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Черкассах мужчине объявили о подозрении по факту ложного сообщения о подготовке взрыва в многоэтажном доме, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"... 49-летнему мужчине объявлено подозрение по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, что грозит гибелью людей или другими тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 259 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что утром 5 мая подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Черкассах со своего мобильного телефона сообщил оператору службы "102" заведомо ложную информацию о подготовке взрыва незавершенного строительства многоэтажного дома по бульвару Шевченко в облцентре.
"По результатам проверки информации не установлено место нахождения взрывного устройства, взрывчатых веществ, что подтвердило ложность сообщенной информации. Сейчас решается вопрос об избрании лицу меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве к двум годам заключения приговорили ранее судимого жителя Чернигова за "минирование" станции метро "Нивки".