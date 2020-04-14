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У Києві до двох років ув’язнення засудили "мінера" метро "Нивки"

У Києві до двох років ув’язнення засудили "мінера" метро "Нивки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві до двох років ув’язнення засудили раніше судимого жителя Чернігова через "мінування" станції метро "Нивки". Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

"У грудні минулого року зловмисник зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про закладену вибухівку на станції столичної підземки "Нивки". Тоді, отримавши виклик про замінування, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, кінологи, вибухотехніки, лікарі та рятувальники", - сказано у повідомленні.

Провівши ретельну перевірку об’єкту, правоохоронці не виявили там вибухонебезпечних речовин чи предметів. У подальшому під час оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився мешканець Чернігова, який вже був раніше судимий за вбивство, зґвалтування, крадіжку та зберігання наркотиків.

"Вироком Деснянського районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, "жартівник" проведе ще два роки у в’язниці", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві оголосили про підозру 33-річному чоловіку, який "замінував" станцію метро "Нивки".

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