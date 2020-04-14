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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киеве к двум годам заключения приговорили "минера" метро "Нивки"

В Киеве к двум годам заключения приговорили "минера" метро "Нивки"

Киев  •  УНН

 • 44616 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве к двум годам заключения приговорили ранее судимого жителя Чернигова за "минирование" станции метро "Нивки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"В декабре прошлого года злоумышленник позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке на станции столичной подземки "Нивки". Тогда, получив вызов о заминировании, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, кинологи, взрывотехники, врачи и спасатели", - говорится в сообщении.

Проведя тщательную проверку объекта, правоохранители не обнаружили там взрывоопасных веществ или предметов. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Чернигова, который уже был ранее судим за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков.

"Приговором Деснянского районного суда города Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, "шутник" проведет еще два года в тюрьме", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки".

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