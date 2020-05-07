Черкащанину вручили підозру за дзвінок про підготовку вибуху у висотці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Черкасах чоловіку оголосили про підозру за фактом неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у багатоповерховому будинку, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
“... 49-річному чоловіку оголошено підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що вранці 5 травня підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у Черкасах зі свого мобільного телефону повідомив оператору служби “102” завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху незавершеного будівництва багатоповерхового будинку по бульвару Шевченка в облцентрі.
“За результатами перевірки інформації не встановлено місце знаходження вибухового пристрою, вибухових речовин, що підтвердило неправдивість повідомленої інформації. Наразі вирішується питання про обрання особі запобіжного заходу”, — повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, у Києві до двох років ув’язнення засудили раніше судимого жителя Чернігова через “мінування” станції метро “Нивки”.