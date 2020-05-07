Черкащанину вручили підозру за дзвінок про підготовку вибуху у висотці

“... 49-річному чоловіку оголошено підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що вранці 5 травня підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у Черкасах зі свого мобільного телефону повідомив оператору служби “102” завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху незавершеного будівництва багатоповерхового будинку по бульвару Шевченка в облцентрі.

“За результатами перевірки інформації не встановлено місце знаходження вибухового пристрою, вибухових речовин, що підтвердило неправдивість повідомленої інформації. Наразі вирішується питання про обрання особі запобіжного заходу”, — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві до двох років ув’язнення засудили раніше судимого жителя Чернігова через “мінування” станції метро “Нивки”.