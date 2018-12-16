Очередного "вора в законе" задержали в Киеве

“Этот „уважаемый“ гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью, но задержан он был не в музее и не на симпозиуме с инженерами или на ярмарке с фермерами, а с таким же лицами, как и он, без памяти, на воровской встрече, где решали вопрос преступного мира”, — сообщил Аброськин.

По его словам в последние годы в Украине приезжает много “воров в законе”.

“Ради чего ФСБ РФ их десантирует в таком количестве, или по чьему-то еще зову едут к нам? Сегодня имел личную беседу с одним из задержанных „воров в законе“. Говорю ему: „Отправим его на историческую родину“. Видели бы как он отреагировал, с безумными глазами и просьбой куда угодно, но только не в Грузию”, — написал Аброськин, отметив, что в Грузии жестокое законодательство в отношении таких лиц, а из Украины их будут выдворять.

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