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Очередного "вора в законе" задержали в Киеве

Киев • УНН

 • 11434 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве работники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали очередного туриста-"вор в законе" по прозвищу "Темо Сухумский". Об этом в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Очередного "вора в законе" задержали в Киеве

“Этот „уважаемый“ гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью, но задержан он был не в музее и не на симпозиуме с инженерами или на ярмарке с фермерами, а с таким же лицами, как и он, без памяти, на воровской встрече, где решали вопрос преступного мира”, — сообщил Аброськин.

По его словам в последние годы в Украине приезжает много “воров в законе”.

“Ради чего ФСБ РФ их десантирует в таком количестве, или по чьему-то еще зову едут к нам? Сегодня имел личную беседу с одним из задержанных „воров в законе“. Говорю ему: „Отправим его на историческую родину“. Видели бы как он отреагировал, с безумными глазами и просьбой куда угодно, но только не в Грузию”, — написал Аброськин, отметив, что в Грузии жестокое законодательство в отношении таких лиц, а из Украины их будут выдворять.

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