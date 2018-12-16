Чергового “злодія в законі” затримано у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Києві працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали чергового туриста-“злодій в законі” на прізвисько “Темо Сухумський”. Про це у Facebook написав перший заступник глави Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.
“Цей „шановний“ громадянин не пам’ятає, як він потрапив до України та з якою метою, але затриманий він був не в музеї й не на симпозіумі з інженерами чи на ярмарці з фермерами, а з таким ж особами, як і він, без пам’яті на злодійської зустрічі, де вирішували питання злочинного світу”, — повідомив Аброськін.
За його словами останніми роками в Україну приїздить багато “злодіїв у законі”.
“Заради чого ФСБ РФ їх десантує в такій кількості, або за чиїмось іншим покликом їдуть до нас?
Сьогодні мав особисту розмову з одним із затриманих „злодіїв в законі“. Кажу йому: „Відправимо його на історичну родину“. Бачили б як він відреагував, з шаленими очами та проханням куди завгодно, але тільки не в Грузію”, — написав Аброськін, наголосивши, що в Грузії жорстоке законодавство по відношенню до таких осіб, а з України їх видворятимуть.
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